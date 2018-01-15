بارالمبيون يشاركون في ماراثون "أسوان 42" السنوي بدعم من السفارة البريطانية





كتبت رباب فتحى

يشارك محمد عبداللطيف ومصطفى فتح الله، و هما مصريان حاصلان علي ميدليات في الألعاب البارالمبية للمنتخب المصري، في الماراثون السنوي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تحت عنوان "أسوان ٤٢" و الذي سيقام يوم 2 فبراير للسنة الثانية علي التوالي وذلك بدعم من السفارة البريطانية وشركة تراي فاكتوري.

وقال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم إن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في حملة "زي زيك" التي أطلقتها السفارة البريطانية في ديسمبر 2017 كجزء من مبادرة السفارة البريطانية مصر الملهمة.

وتابعت السفارة: تحتفل زي زيك بالمصريين ذوي الإعاقة الملهمين، فضلا عن المنظمات المصرية والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تحسين الإدماج الاجتماعي، مثل العمل على زيادة فرص الحصول على التعليم والعمل.

و قال سفير المملكة المتحدة في مصر جون كاسن: " نحن فخورون بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري المصرية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في ماراثون "أسوان42" للسنة الثانية علي التوالي. هذا العام، هدفنا ليس تشجيع الرياضيين الهواة لممارسة الرياضة فقط بل زيادة الوعي عن الدور الذي يلعبه الأبطال البارالمبيون في هذه الأمة العظيمة بشغفهم وتصميمهم و الذي يذكِّرنا جميعا بأن البلدان الناجحة في هذاالقرن ستكون التي تتيح الفرص للجميع."

و قال أيمن حقي، مؤسس ومدير شركة تراي فاكتوري : "يشرفنا في" شركة تراي فاكتوري " الترحيب باثنين من الرياضيين البارالمبيين البارزين مثل محمد ومصطفى في ماراثون أسوان الذين سيحفزون كل المشاركين في السباق بحضورهم ."

سوف تخصص 100% من عائدات الماراثون، و الذي تنظمه شركة تراي فاكتوري، إلى مركز أسوان للقلب. وهو مركز متخصص في أمراض القلب أسسه الدكتور مجدي يعقوب، وهو يقدم أحدث الخدمات الطبية المجانية للشعب المصري، خاصة للفئات الأكثر فقرا.

و سيوفر الماراثون تجربة مذهلة على ضفاف نهر النيل. يمكن للمشاركين الاختيار من بين الماراثون الكامل (٤٢ كيلومتر) ، نصف الماراثون(٢١كيلومتر) وأو سباق مسافة الـ ١٠ كيلومتر ، في حين يمكن للأطفال تحت سن الـ١٠ سنوات المشاركة بمفردهم أو مع ذويهم في سباق مسافته ١ كيلومتر، ومن المتوقع أن يكون "أسوان 42" فرصة لعرض مدينة أسوان الساحرة على العالم، حيث يشارك في المسابقة أكثر من اثنتي عشرة جنسية.

وحملة "مصر الملهمة" التابعة للسفارة البريطانية، هي مبادرة تهدف إلى الاحتفال بالمصريين الملهمين في جميع مجالات الحياة وتجميعهم والاستثمار في إمكانياتهم من أجل إحداث تغيير في مصر وباقي دول العالم. فمن خلال مبادرة "مصر الملهمة"، تقيم السافرة البريطانية سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تبرز الأمثلة الناجحة في القطاعات المتنوعة، مثل الزراعة والرياضة والمؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، و "زي زيك " هي أحدث حملة لمبادرة مصر الملهمة و تهدف إلي الأحتفال بإنجازات المصريين من متحدي الإعاقة والمنظمات التي تدعهم لتحقيق إمكاناتهم.