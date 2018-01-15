بابا الفاتيكان: العالم يقف على الحافة أمام تهديد الحرب النووية





أ ف ب

أكد البابا فرنسيس، الاثنين، أن العالم يقف "على الحافة" أمام تهديد الحرب النووية، مضيفا أن هذا الوضع يخيفه.

وأدلى البابا بتصريحاته على متن الطائرة التى تنقله إلى تشيلى والبيرو، غداة إنذار صاروخى اتضح أنه كاذب أثار الذعر فى هاواي، فيما تلوح كوريا الشمالية بالتهديد بهجوم نووي.

ردا على سؤال حول هذا التهديد بعد التجارب النووية والبالستية التى أجرتها بيونغ يانغ قال البابا "اعتقد إننا نقف على الحافة".

ووزعت أجهزة البابا الذى يتطرق دوما إلى مخاطر حرب نووية رزمة وثائق على الصحافيين شملت صورة مؤلمة أخذت فى 1945 بعد القاء الأمريكيين القنبلة النووية على ناغازاكى (اليابان) وبدا فيها طفل يابانى حاملا على ظهره جثة شقيقه الأصغر.