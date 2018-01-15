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الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 ص
خالد صلاح
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اليوم.. وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور كندا لمناقشة أزمة جارتها الشمالية

الإثنين، 15 يناير 2018 12:02 ص
اليوم.. وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور كندا لمناقشة أزمة جارتها الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون


أ ش أ
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الأحد، إن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وا ستشارك فى اجتماع مشترك سيعقد بين وزراء من 16 دولة فى كندا اليوم الإثنين، لمناقشة شئون تتعلق بالأمن والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن كانج ستتجه إلى مدينة فانكوفر الكندية، اليوم  للمشاركة فى اجتماع يستمر لمدة يومين، ونتوقع أن يوفر الاجتماع القادم منصة لتعزيز التنسيق الدولى ونشر اجماع توافق الآراء بخصوص إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية بشأن أزمة كوريا الشمالية".

ويجمع اجتماع فانكوفر وزراء الدول التى حاربت إلى جوار كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية (1953-1950)، وستشارك اليابان والهند والسويد فى هذه الفعالية التى تستضيفها الولايات المتحدة وكندا بشكل مشترك.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة الشئون الأمنية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، بما فيها أزمة كوريا الشمالية النووية.

وعلى هامش هذا الاجتماع، يمكن أن تنخرط كانج مع نظرائها من الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى فى محادثات ثنائية أو ثلاثية ، وفقا لمسئولين فى وزارة الخارجية.


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