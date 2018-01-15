اليوم السابع: "مصر لا تتآمر.. ومش هتحارب أشقاءها"





ترصد اليوم السابع فى عددها المطبوع، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا المهمة، فى مقدمتها آخر استعدادات انتخابات رئاسة الجمهورية، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول السودان وإثيوبيا، وكواليس القبض على محافظ المنوفية فى قضية رشوة.



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