المطار يستقبل شحنة ذهب من منجم السكرى لشحنها إلى كندا





كتب محمود عبد الغنى

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، شحنة ذهب خام قادمة من منجم السكرى تمهيدا لتفريغها ونقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.

وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسي علم، داخل23 طرد بإجمالي 403 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.