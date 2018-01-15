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الإثنين، 15 يناير 2018 01:32 ص
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المرور تتصدى للفوضى وتضبط 1330 دراجة بخارية مخالفة بالمحافظات

الإثنين، 15 يناير 2018 01:00 ص
المرور تتصدى للفوضى وتضبط 1330 دراجة بخارية مخالفة بالمحافظات حملات مرور


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 932 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 398 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.


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دراجات بخارية

ادارة المرور

حملات مرورية



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