المرور تتصدى للفوضى وتضبط 1330 دراجة بخارية مخالفة بالمحافظات

المرور تتصدى للفوضى وتضبط 1330 دراجة بخارية مخالفة بالمحافظاتالإثنين، 15 يناير 2018 01:00 ص
حملات مرور
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 932 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 398 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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