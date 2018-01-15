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"الكهرباء": حل مشكلة "حدائق الأهرام" بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين

الإثنين، 15 يناير 2018 10:43 م
"الكهرباء": حل مشكلة "حدائق الأهرام" بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة


كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أزمة توصيل التيار عن طريق تركيب عداد كهرباء لسكان منطقة حدائق الأهرام التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء انتهت بعد قرار استثنائى ، بتحمل شركة الكهرباء تكاليف المقايسة الخاصة بتوصيل التيار و تقسيطها للمواطنين لحل الأزمة بدلا من سرقة التيار الذى يكبد الدولة خسائر هائلة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سكان العقارات المخالفة مطالبين بتوفير غرف كهرباء بالعقار لتوصيل الكابلات لهم ، موضحا أنه سيتم تركيب عداد كودى مسبوق الدفع لهؤلاء المواطنين بدلا من التوصيلات الغير شرعية التى تكبد القطاع خسائر ضخمة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ممثلة فى شركة جنوب الكهرباء و الموطنين يعتبروا ضحايا نصب المقاولين الذين يقومون ببناء عقارات مخالفة و بيعها للمواطن ثم يختفوا و يضعوه فى مواجهة شركة الكهرباء.

وأوضح أن هناك 4 مليون و 800 الف عداد كودى حتى الآن بالمناطق العشوائية و المخالفة تم تركيبهم من اجمالى 21 مليون 315 الف طلب لتركيب العداد الكودى الوحدات المخالفة.

وشدد على أن هناك شروط وقواعد لتركيب العداد الكودى بالمناطق العشوائية و المخالفة، موضحاً أن هذه الشروط هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات".


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد الكودى

ايمن حمزه



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