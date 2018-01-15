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القبض على 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالجيزة

الإثنين، 15 يناير 2018 07:35 م
القبض على 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالجيزة كلابش،ارشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها حول تكوين 4 أشخاص بينهم فرد شرطة تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستوقفون الضحايا بحجة تفتيشهم ثم يسرقون متعلقاتهم،  وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 


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