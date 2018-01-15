القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و208 تذاكر هيروين ببيلا بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت مباحث شرطة بيلا بكفر الشيخ القبض على 3 متهمين بحيازتهم 208 تذاكر هيروين للبيع لعملائهم، وأسلحة نارية وذخيرة، واعترف المتهمون بجرائمهم، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، معلومات من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بوجود بؤر ثابتة ومتحركة يزاول من خلالها بيع المواد المخدرة ويتردد عليها تجار الكيف الراغبون فى شراء مخدر الهيروين، تمهيدا لطرحها على عملائهم بدائرة بندر بيلا.

شكّل العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد توفيق جاد رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد محمد قطاطو رئيس مباحث قسم بيلا، والنقيبين عمرو محمدين، وحسام خليل، معاونى مباحث قسم بيلا، وتم تحديد المتهمين المروجين للمواد المخدرة، وتمكنت الحملة الأمنية من إلقاء القبض على "ت.س.م.ع" 29 سنة، عاطل، مقيم بقرية الشمارقة دائرة مركز كفر الشيخ، وبحوزته 75 تذكرة من مسحوق الهيروين، معدة للبيع لعملائه، وسلاح نارى "بندقية خرطوش"، وذخيرة من ذات العيار، ومبلغ 520 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر 3/161جنايات القسم لسنة 2018.

كما تمكنت الحملة من إلقاء القبض على "ع.ا.ع" 31 سنة، عاطل، مقيم بدائرة بندر بيلا، بحوزته 70 تذكرة من مخدر الهيروين، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وذخيرة حية من ذات العيار، ومبلغ 240 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر اللازم برقم 3/359 جنايات القسم لسنة 2018.

كما تمكنت الحملة من القبض على "م.ع.ا" وشهرته "الزواف" 35 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم بيلا، بحوزته 58 تذكرة من مسحوق الهيروين، وسلاح نارى "فرد خرطوش" وذخيرة حية من نفس العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر رقم 2/69 جنايات القسم لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة .