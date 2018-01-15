القبض على شبكة شواذ داخل شقة بالعجمى فى الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

داهمت مباحث الإسكندرية، بقيادة اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، شقة بمنطقة البيطاش بالعجمى فى الإسكندرية بعد أن جاءت معلومات بتردد شباب على الشقة لممارسة الفجور والشذوذ الجنسى وراغبى المتعة الحرام.

تم القبض على كل من "ل م م" سمسار، و" م.ع.م، ع أ أ، أ ع، م ج، أ س س ، ك أ"، متلبسين بالواقعة ويرتدون ملابس نسائية داخل الشقة، كما تم تحريز بعض أدوات التجميل وشعر مستعار ومنشطات جنسية، وطلاء أظافر وهواتف محمولة ومبالغ مالية بحوزة المتهمين وجارى تحويلهم للنيابة.