القاهرة تحصل على النصيب الأكبر من استثمارات الحكومة بقطاع التجارة والصناعة





كتب : مصطفى عبد التواب

بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرامج ومشروعات التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى، 932.4 مليون جنيه منها 34.6% استثنارات غير موزعة، واستحوذت محافظة القاهرة على نسبة 49% من اجمالى الاستثمارات الحكومية فى هذا القطاع وتم تخصيص جميع هذه الاستثمارات لبرامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وحصلت محافظة السويس على 88.8 مليون جنيه، بنسبة 9.5% من أجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع، ومحافظة الغربية حصلت على 28 مليون جنيه من اجمالى الاستثمارات الحكومية فى هذا القطاع، بما يعادل 3% من اجمالى الاستثمارات.





وخصصت الحكومة لمحافظة الجيزة 16.9 مليون جنيه بما يعادل 1.8% من اجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع، فى حين حصلت محافظة الشرقية على 7.8 مليون جنيه بإجمالى 0.84% من اجمالى هذه الاستثمارات، وحصلت البحر الاحمر على 7.55 مليون جنيه بنسبة 0.81% من اجمالى الاستثمارات، وحصلت الاسكندرية على نسبة 52.% من اجمالى الاستثمارات بما يعادل 4.86 مليون جنيه، وفى نهاية القائمة حصلت دمياط على 225 الف جنيه.