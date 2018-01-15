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القائم بأعمال محافظ المنوفية: لم أتلق تكليفا رسميا.. وأتواجد لتسيير الأعمال

الإثنين، 15 يناير 2018 11:03 ص
القائم بأعمال محافظ المنوفية: لم أتلق تكليفا رسميا.. وأتواجد لتسيير الأعمال الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال محافظ المنوفية


المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر
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أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ، أنه لم يتلق أى أتصال سواء من مجلس الوزراء، أو وزارة التنمية المحلية، بالقيام بمهام المحافظ حتى الآن، موضحا: " أنا متواجد اليوم بديوان عام المحافظة لتيسير الأعمال وعدم تعطيل المصالح، عقب القبض الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لرجلى أعمال مقابل رشوة".

وأضاف مختار فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن جميع ملفات المحافظة مفتوحة، ولم يتم تكليف أحد بها حتى الآن .

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال، وقالت مصادر، إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال.

وأشارت المصادر، إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.


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