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العثور على 4 جثث من عائلة واحدة بالبحيرة.. والتحريات: اشتباه بتسمم غذائى

الإثنين، 15 يناير 2018 09:02 م
العثور على 4 جثث من عائلة واحدة بالبحيرة.. والتحريات: اشتباه بتسمم غذائى أرشيفية


البحيرة جمال أبو الفضل _ ناصر جودة
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عثر قبل قليل، أهالى قرين زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة على جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بالقرية.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من أهالى قرين زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة بالعثور على كل من " السيد حميده سالم، عمرو السيد سالم، جمال حميده سالم، إسلام كمال حميده"، جثث هامدة وتبين من التحريات الأولية اشتباه فى تسمم غذائى وجارى تحرير محضر بالواقعة. 
 
 
 

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