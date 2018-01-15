video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل السعودى يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان

الإثنين، 15 يناير 2018 02:33 م
العاهل السعودى يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز


الرياض(أ ش أ)
إضافة تعليق

تسلم خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، رسالة من رئيس أذربيجان،إلهام علييف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية،أن وزير الطاقة الأذرى بارفيز شهبازوف، سلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله اليوم فى (الرياض) لم يكشف عن مضمونها .

وفى سياق متصل، التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى،المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم،بنظيره الأذرى، حيث جرى بحث أوضاع السوق البترولية،وانتعاش الأسعار،والتحسن المستمر فى استقرارها، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين فى قطاعات البتروكيماويات،والزيت،والغاز،والتعدين،والأسمدة.

وناقش الوزيران خلال اللقاء وضع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا،والعمل على إعداد "ورشة عمل " بين الجانبين حول الطاقة والبيئة و"الاقتصاد الأخضر"،إضافة إلى الفرص المحتملة للشركات الكبرى فى السعودية للاستثمار فى مجال النفط والغاز والاستثمار المشترك بين شركات البلدين فى الخارج، كما تم الاتفاق على تأسيس فريق مشترك من كلا الجانبين للتنسيق حول الموضوعات المشتركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل السعودى يأمر بصرف ألف ريال شهريا بدل غلاء لموظفى المملكة والعسكريين

العاهل السعودى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ماليزيا بالرياض

السعوديه

العاهل السعودى

اخبار العرب

اذربيجان

خادم الحرمين



لا تفوتك
السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة