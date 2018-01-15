العاهل السعودى يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان





الرياض(أ ش أ)

تسلم خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، رسالة من رئيس أذربيجان،إلهام علييف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية،أن وزير الطاقة الأذرى بارفيز شهبازوف، سلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله اليوم فى (الرياض) لم يكشف عن مضمونها .

وفى سياق متصل، التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى،المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم،بنظيره الأذرى، حيث جرى بحث أوضاع السوق البترولية،وانتعاش الأسعار،والتحسن المستمر فى استقرارها، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين فى قطاعات البتروكيماويات،والزيت،والغاز،والتعدين،والأسمدة.

وناقش الوزيران خلال اللقاء وضع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا،والعمل على إعداد "ورشة عمل " بين الجانبين حول الطاقة والبيئة و"الاقتصاد الأخضر"،إضافة إلى الفرص المحتملة للشركات الكبرى فى السعودية للاستثمار فى مجال النفط والغاز والاستثمار المشترك بين شركات البلدين فى الخارج، كما تم الاتفاق على تأسيس فريق مشترك من كلا الجانبين للتنسيق حول الموضوعات المشتركة.