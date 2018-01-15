الصحة تطلق قافلة طبية مجانية لذوى القدرات الخاصة بمدينة السلام





كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، قافلة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الغد المشرق بمدينة السلام بالقاهرة، فى مقر "الجمعية"، فى إطار إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان عام 2018 عاماً لذوى القدرات الخاصة، من خلال عددا من القوافل التى ستنظم لهم فى المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن القافلة تنفذ بتعليمات من الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ضمن توجيهاته لرعاية ذوى القدرات الخاصة، موضحة أنها فئة هامة من الشعب المصرى، وتهتم الوزارة بحقوقها فى الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

وأضافت رئيس قطاع السكان بـوزارة الصحة، أن القافلة تشمل تخصصات الباطنة، والأطفال، والمخ والأعصاب، والأمراض النفسية، والجلدية، والأسنان، والرمد، والقلب، وتحاليل الدم، فضلاً عن توفير صيدلة بها مجموعة متنوعة من الأدوية، وتواجد فريق طبى من الأطباء والممرضين المتميزين للمشاركة بالقافلة.

وأوضحت "عبدالمجيد" أنه القافلة تستمر على مدار اليوم وغداً، وأنه تم اختيار الجمعية التى تشاركهم فى تنظيمها، نظراً لدورها المتميز فى رعاية ذوى القدرات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن القافلة تنظم بمشاركة قطاع الطب العلاجى بالوازرة، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمجالس الطبية المتخصصة.

وأضاف أن القافلة تضم مندوب من المجالس الطبية المتخصصة لتحويل الحالات التى تستدعى تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات وعلاجهم على نفقة الدولة، وعمل استمارات "اللجنة الثلاثية" فى مكان القافلة دون تحميل ذوى الاحتياجات الخاصة أى مشقة.

وأشار إلى أن القافلة تضم مندوب من التأمين الصحى لتحويل الصغار إليه فى حالة احتياجهم لرعاية طبية متقدمة بالمجان، وعمل شهادات تأمين صحى لمن ينطبق عليهم الشروط دون تحمل أية نفقات.