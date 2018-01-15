الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام البرلمان





(رويترز)

أطلقت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام البرلمان فى أثينا فى الوقت الذى صوت فيه النواب على مجموعة جديدة من إجراءات الإنقاذ أوصى بها كبار دائنى البلاد مقابل قروض إنقاذ مالى جديدة.

وتجمع أكثر من عشرة آلاف شخص أمام البرلمان عندما ألقت مجموعة من المحتجين القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التى فرضت طوقا أمنيا أمام البرلمان. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

كان البرلمان الذى يضم 300 عضو قد وافق بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتنفيذ إصلاحات مالية وعمالية وأخرى فى قطاع الطاقة وصفها دائنو البلاد الدوليون.