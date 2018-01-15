السيسي: نفقد 20% من القيمة الحقيقية فى قطاع السكر بسبب المصانع القديمة





كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تفقد تقريبا 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج فى قطاع السكر نتيجة المصانع القديمة.

وأضاف السيسى، فى تعقيب له خلال كلمة طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على هامش افتتاح عددا من المشروعات التنموية فى المنوفية: "قطاع الأعمال مش قادر يحل المسألة، ومش عيب فى الوزير، ولكن التحديات اللى جوه الموضوع كبيرة".