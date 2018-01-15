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السيسي: نفقد 20% من القيمة الحقيقية فى قطاع السكر بسبب المصانع القديمة

الإثنين، 15 يناير 2018 11:33 ص
السيسي: نفقد 20% من القيمة الحقيقية فى قطاع السكر بسبب المصانع القديمة السيسى


كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تفقد تقريبا 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج فى قطاع السكر نتيجة المصانع القديمة.

وأضاف السيسى، فى تعقيب له خلال كلمة طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على هامش افتتاح عددا من المشروعات التنموية فى المنوفية: "قطاع الأعمال مش قادر يحل المسألة، ومش عيب فى الوزير، ولكن التحديات اللى جوه الموضوع كبيرة".


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