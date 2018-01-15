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السيسي: مصر دولة قوية وجاهزة لإنجاز أى مشروع

الإثنين، 15 يناير 2018 11:23 ص
السيسي: مصر دولة قوية وجاهزة لإنجاز أى مشروع الرئيس السيسي


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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة قوية، وجاهزة لإنجاز أى مشروع.

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية


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