السيسي: مصر دولة قوية وجاهزة لإنجاز أى مشروع

السيسي: مصر دولة قوية وجاهزة لإنجاز أى مشروعالإثنين، 15 يناير 2018 11:23 ص
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة قوية، وجاهزة لإنجاز أى مشروع.
جاء ذلك خلال حضوره افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية
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