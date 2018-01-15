السيسى: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنهاء مجمع الغزل والنسيج فى 3 سنوات





كتب محمد شعلان- إبراهيم حسان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعداده للمشاركة فى إنجاز مجمع الغزل والنسيج، قائلا: "المشروع 5 مراحل، يتم تنفيذهم فى 7 سنوات، وخطوة إنشاء مصانع الغزل والنسيج ستكون فى المرحلة الخامسة آخر حاجة، واللى قبل كده بنعمل مراحل آخرى مهمة".

وأضاف خلال حضوره افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين: "احنا مستعدين نقدم كل التسهيلات عشان المشروع ده يخلص فى 3 أو 4 سنين، واحنا مستعدين.. احنا جامدين ومصر دولة جامدة، وجاهزين نخش ب50% معاكم".