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الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بـ"زراعة الدقهلية" متلبسا بتلقيه رشوة

الإثنين، 15 يناير 2018 08:07 م
الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بـ"زراعة الدقهلية" متلبسا بتلقيه رشوة أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية، من القبض على مسئول بمديرية الزراعة أثناء تقاضية رشوة مالية من أحد المواطنين لتسهيل له بعض التراخيص.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، تلقوا بلاغا من أحد الموطنين يفيد بقيام أحد الموظفين بالشؤون القانونية بمطالبتة برشوة قدرها 150 ألف جنيه مقابل نقل ملكية مزرعة دواجن قام بشرائها.

نفذ المواطن تعليمات ضباط الرقابة الإدارية بالإتفاق مع الموظف لتسليم المبلغ له بأحد الأماكن المجاورة بالمديرية، وتمكن الضباط من القبض على الموظف متلبسا أثناء تقاضية الرشوة.

 


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