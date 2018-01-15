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الرقابة الإدارية بالسويس تحيل ملف فساد تراخيص حى الجناين للنيابة

الإثنين، 15 يناير 2018 12:22 م
الرقابة الإدارية بالسويس تحيل ملف فساد تراخيص حى الجناين للنيابة هيئة الرقابة الإدارية


السويس- سيد نون
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أحالت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، ملف فساد تراخيص منازل بحى الجناين إلى النيابة العامة بالمحافظة، وتتهم الرقابة بالمحضر موظفين بالحى قاموا خلال الأربع أعوام الماضية بإصدار أكثر من 120 ترخيص بناء منازل بالمخالفة للقانون.

وضم المحضر المحرر بالمخالفات خرائط ومستندات تكشف قيام موظفين بالحى بالتلاعب فى المستندات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، كما ضم المحضر صور من التراخيص غير القانونية الصادرة من الحى والتى قام أشخاص بالاستفادة بها بالمخالفة للقانون.

وقامت النيابة العامة بالسويس بفتح تحقيق موسع فى قضية فساد تراخيص حى الجناين وتم الاستماع إلى عدد من الشهود بالقضية.


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