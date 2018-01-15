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الإثنين، 15 يناير 2018 01:32 م
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الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى الإسكندرية والبحيرة وتضبط 12 ألف هارب

الإثنين، 15 يناير 2018 01:31 م
الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى الإسكندرية والبحيرة وتضبط 12 ألف هارب حملة أمنية -أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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شنت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت البؤر الإجرامية بمديريتى أمن "البحيرة، الإسكندرية".

وأسفرت الحملات الأمنية التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عن ضبط (2216) محكوم عليهم مطلوبين للتنفيذ عليهم فى (10533) حكم قضائى صادر ضدهم فى (33 جناية ، 941 حبس جزئى ، 329 حبس مستأنف ، 7830غرامة ، 1400مخالفة ) من بينهم (2 محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا "سلاح ، واستعراض قوة"، و8 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 498 حكم متنوع فى الإسكندرية.

وضبطت أجهزة الأمن فى البحيرة (1893) محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى (10071) حكم قضائى صادر ضدهم فى (16جناية، 3848 حبس جزئى، 673 حبس مستأنف، 5062 غرامة، 472 مخالفة )، من بينهم (محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، 16 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 225 حكم متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات.


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