الخارجية الفرنسية تهنئ "ليبيا" على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية





كتبت نورهان حسن

هنأت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ليبيا على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية.

وعلقت الخارجية الفرنسية على انتهاء ليبيا من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، قائلة : "تُهنئ فرنسا ليبيا على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية وامتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وصدّقت 192 دولةً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحثّ فرنسا جميع الدول على التصديق عليها والامتثال للاتفاقية".