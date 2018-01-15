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الخارجية الفرنسية تهنئ "ليبيا" على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية

الإثنين، 15 يناير 2018 03:11 م
الخارجية الفرنسية تهنئ "ليبيا" على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان


كتبت نورهان حسن
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هنأت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ليبيا على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية.

وعلقت الخارجية الفرنسية على انتهاء ليبيا من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، قائلة : "تُهنئ فرنسا ليبيا على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية وامتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وصدّقت 192 دولةً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحثّ فرنسا جميع الدول على التصديق عليها والامتثال للاتفاقية".

 

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

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