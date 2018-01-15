"الحرف اليدوية" تنتهى من البرنامج التدريبى لدعم "خزافى جارجوس"





كتبت: دانه الحديدى

أعلنت رودينا فريد، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، انتهاء فاعليات البرنامج التدريبى الخاص بدعم وتطوير مصنعى الخزف بقرية جارجوس بمحافظة قنا، والذى تم إطلاقه مؤخرا بالتعاون مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وأضافت فى بيان صادر عن الغرفة اليوم الاثنين، أن آليات الدعم الخاصة بالبرنامج، اعتمدت فى المقام الأول على النجاح الذى حققه مصنعى الخزف فى المعرض الدولى للحرف اليدوية، والذى أقيم فى أرض المعارض نهاية العام الماضى.

وأشارت إلى أن صرف التمويل لمصنعى الخزف بجارجوس بقنا، سيتم فى غضون الأسابيع المقبلة، بهدف خلق نوعيات مختلفة من التصيمات التى تواكب التطور فى عالم صناعة الخزف، وذلك بالتعاون مع عدد من الإستشاريين العالميين بمجال صناعة الخزف، بالإضافة إلى عدد من المصميين العالميين.

وأوضحت المدير التنفيذى لغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستعمل على تسويق نتائج البرنامج من خلال دعاية رقمية عالمية فى مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بهدف ربط الحرفة بين مصر وفرنسا.

جدير بالذكر، أن مؤسسة بنك مصر للتنمية أطلقت، بالتعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، برنامج تدريبى لدعم مصنعى الخزف بجارجوس بمحافظة قنا، لمدة 15 شهرا، وذلك بعد النتائج المهمة الذى حققها القطاع على هامش فاعليات المعرض الدولى للحرف اليدوية الأخير.