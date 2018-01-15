الجنايات تقضى بالبراءة لمتهمين اثنين فى أحداث عنف عين شمس





كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، ببراءة متهمين اثنين، فى أحداث عين شمس فى القضية رقم 17200 كلى شرق القاهرة لسنة 2016 .

واتهمت النيابة العامة، كل من "رامى.م.م"طالب و"محمد.إ.م "طاهى"وعمرو.ح.ح "عامل دليفرى" بأنهم فى 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان الغرض من تجمعهم بث الرعب فى نفوس الناس والسكان والأهالى وتعريض حياتهم للخطر، وذلك لانتمائهم السياس، وأفكارهم ومعتقداتهم، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيرى، والشروع فى قتل الطفل فتحى أشرف فتحى إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.