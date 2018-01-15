التعليم تتحفظ على أوراق امتحانات طالب بالوادي بعد تسهيل الغش له

التعليم تتحفظ على أوراق امتحانات طالب بالوادي بعد تسهيل الغش لهالإثنين، 15 يناير 2018 07:05 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بشأن واقعة وجود طالب بالصف الثاني الثانوي بمفرده بلجنة امتحانات بالمدرسة الرسمية للغات المتميزة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وتسهيل الغش له، فإنه تم التواصل مع الدكتور غازي البنواني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، والذى أفاد بأنه تم تحويل الملاحظ، والمراقب، ورئيس اللجنة للشئون القانونية للتحقيق.
كما أضاف أنه تقرر التحفظ على أوراق إجابات الطالب لهذا اليوم وحجب نتائجه لحين الانتهاء من التحقيقات.
إضافة تعليق
فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية
المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة