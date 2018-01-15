التعليم تتحفظ على أوراق امتحانات طالب بالوادي بعد تسهيل الغش له





كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بشأن واقعة وجود طالب بالصف الثاني الثانوي بمفرده بلجنة امتحانات بالمدرسة الرسمية للغات المتميزة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وتسهيل الغش له، فإنه تم التواصل مع الدكتور غازي البنواني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، والذى أفاد بأنه تم تحويل الملاحظ، والمراقب، ورئيس اللجنة للشئون القانونية للتحقيق.

كما أضاف أنه تقرر التحفظ على أوراق إجابات الطالب لهذا اليوم وحجب نتائجه لحين الانتهاء من التحقيقات.