"التضامن": مشرد الرماية وفاطمة يفضلان الشارع على دور الرعاية الاجتماعية





كتب مدحت وهبة

رفض رجل مشرد يتواجد أسفل نزلة الرماية من ناحية الطريق الدائرى مساعدة فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى له والذى كان قد تلقى بلاغا بهذا الشأن على بوابة الشكاوى الحكومية.

وقام الفريق بمحاولات عديدة لإقناع المشرد بنقله إلى دار رعاية اجتماعية تنقذه من التشرد فى الشارع وتحقق له احتياجاته خلال الشتاء البارد وتحفظ كرامته؛ ولكن الرجل ردد عدة مرات "أنا لا أريد مساعدة من أحد ولا أريد التحدث مع أحد!".

كما ظلت سيدة تدعى فاطمة البقاء فى الشارع رافضة مساعدة الفريق؛ قائلة: "أنا مش عايزه أروح دار رعاية .. أنا عايزة سكن خاص وأشوف بناتي".

ولم يكن مع السيدة المشردة أى أوراق ثبوتية؛ كما أنها لم ترد الحديث عن طبيعة مشكلاتها مفضلة الشارع على دور الرعاية الاجتماعية.

وكان فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن قد تلقى بلاغا على بوابة الشكاوى الحكومية يفيد بتواجد هذه السيدة بلا مأوى.