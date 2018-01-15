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البيت الأبيض: ترامب أكد لأمير قطر ضرورة بقاء مجلس التعاون الخليجى متحدا

الإثنين، 15 يناير 2018 08:57 م
البيت الأبيض: ترامب أكد لأمير قطر ضرورة بقاء مجلس التعاون الخليجى متحدا البيت الأبيض- أرشيفية


رويترز
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفى مع أمير قطر تميم بن حمد، دعمه لمجلس تعاون خليجى "قوى ومتحد" يركز على التصدى للتهديدات الإقليمية.

وفى مفارقة غريبة، أشار بيان البيت الأبيض إلى أن ترامب أعرب عن شكره لأمير قطر على جهود بلاده فى مكافحة الإرهاب، فيما كان قد حذره فى السابق من دعم المتطرفين والجماعات الإرهابية.

يذكر أن ترامب قد حذر فى تصريحات سابقة، تميم بن حمد أمير قطر، من استمرار دعمه للإرهاب، قائلا إن "دولة قطر للأسف لديها تاريخ طويل فى تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جدًا، وعلينا أن نوقف تمويل الإرهابيين، وقررت مع وزير الخارجية وكذلك الجنرالات بالجيش الأمريكى لدعوة قطر لإنهاء تموليها الإرهاب". الأمر الذى يفسره مراقبون بأن تحولات ترامب فى تعاطيه مع مسألة دعم قطر للإرهاب محكومة بمزاجه المتقلب، ورفضه التقارير من دوائر الأمن والاستخبارات الأمريكية التى تؤكد دعم الدوحة المستمر للفصائل الإرهابية والمسلحة.

 


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