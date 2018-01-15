البرلمان الأوروبى يندد بطرد نائبة كردية من البرلمان التركى

البرلمان الأوروبى يندد بطرد نائبة كردية من البرلمان التركىالإثنين، 15 يناير 2018 11:17 م
البرلمان التركى- أرشيفية
أ ف ب
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اعتبر رئيس البرلمان الأوروبى، أنطونيو تاجانى، الاثنين، أن طرد النائبة الكردية ليلى زانا من البرلمان التركى الأسبوع الماضى أمر "غير مقبول وغير شرعي".
وكانت زانا نالت جائزة ساخاروف عام 1995 التى يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقال تاجانى لدى افتتاحه جلسة للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج "من غير المقبول أن يتم طرد ممثل عن الشعب بهذا الشكل غير الشرعي".
وكان النواب الاتراك صوتوا باكثريتهم الخميس الماضى على طرد زانا من البرلمان، بعد اتهامها بأداء القسم فى البرلمان بعد انتخابها باللغة الكردية بدلا من التركية، وبأنها أدخلت تعديلا على نص القسم، إضافة إلى تغيبها المتكرر عن حضور جلسات البرلمان.
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