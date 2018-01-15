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البحرين: سنتخذ الإجراءات اللازمة دوليا تجاه واقعة المقاتلتين القطريتين

الإثنين، 15 يناير 2018 11:26 م
البحرين: سنتخذ الإجراءات اللازمة دوليا تجاه واقعة المقاتلتين القطريتين العاهل البحرينى


أ ش أ
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أكدت شئون الطيران المدنى بمملكة البحرين أنها ستقوم بإتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية بخصوص قيام مقاتلتين عسكريتين من قطر بقطع مسار طائرة مدنية إماراتية متجهة الى مطار البحرين الدولى، واصفة ذلك بالواقعة الخطيرة ، حيث ستقوم برفع تقرير مفصل الى منظمة الطيران المدنى الدولى (الايكاو).

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن تقرير شئون الطيران المدنى بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بشأن حدوث الواقعة صباح اليوم "إنه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلى ، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوى لقطر بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبى الدولى ومتجهة الى مطار البحرين الدولى وتسلك الممر الجوى UP 669 فى رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.


وأضاف التقرير أن المقاتلات القطرية اقتربت الى مسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات الأمر الذى عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر ، ما حتم على مراقبى الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفورى وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

 


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