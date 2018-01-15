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الادارية العليا تؤجل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على اموال نجلة علاء صادق ل5 مارس

الإثنين، 15 يناير 2018 12:38 م
الادارية العليا تؤجل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على اموال نجلة علاء صادق ل5 مارس مجلس الدولة - ارشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار سعيد قصير ،اليوم الاثنين ، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال انجى علاء صادق لجلسة 5 مارس المقبل .
 
 
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.
 
 
 

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الناقد الرياضى علاء صادق

تحفظ على أموال

مجلس الدولة



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