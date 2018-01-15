الادارية العليا تؤجل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على اموال نجلة علاء صادق ل5 مارس





كتب أحمد عبد الهادى

أجلت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار سعيد قصير ،اليوم الاثنين ، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال انجى علاء صادق لجلسة 5 مارس المقبل .

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.