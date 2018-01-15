الادارية العليا تؤجل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على اموال نجلة علاء صادق ل5 مارس

الادارية العليا تؤجل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على اموال نجلة علاء صادق ل5 مارسالإثنين، 15 يناير 2018 12:38 م
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار سعيد قصير ،اليوم الاثنين ، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال انجى علاء صادق لجلسة 5 مارس المقبل .
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.
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