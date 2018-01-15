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الاحتلال يحتجز فتاة قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل ويعتقل 3 آخرين بالقدس

الإثنين، 15 يناير 2018 06:39 م
الاحتلال يحتجز فتاة قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل ويعتقل 3 آخرين بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمى الشريف بالبلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكرى المقام على مدخل الحرم الابراهيمى فى البلدة القديمة احتجزت الفتاة آيات جميل قفيشه (23 عاما) لمدة نصف ساعة تقريبا بحجة حيازتها مفك ، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف الشديد لدى الفتاة التى أطلق جنود الاحتلال سراحها بعد تدخل أهالى المنطقة والإرتباط الفلسطيني.
 

من ناحية أخرى ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين (لم تُعرف هويتهما) ، فى شارع الواد بالقدس العتيقة ، وتم تحويلهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة المقدسة.
 

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى فتى خلال مواجهات عنيفة فى مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة ، وقال شهود عيان إن قوات كبيرة ومُعزّزة من جنود الاحتلال وعناصر وحداته الخاصة اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم وشرعت بإطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة، بينما تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

 


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