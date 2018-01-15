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الاحتلال الإسرائيلى يفرض الحبس المنزلى على 6 مقدسيين

الإثنين، 15 يناير 2018 08:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرض الحبس المنزلى على 6 مقدسيين قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلى غرب القدس، مساء اليوم الاثنين، بالحبس المنزلى على ستة مواطنين مقدسيين لخمسة أيام، وإبعادهم عن مكان سكناهم فى حى كفر عقب وبلدة الرام شمال القدس المحتلة لمدة أسبوعين ، وذلك بعد الإفراج عنهم.


وقالت مصادر فلسطينية إن هذه الشروط شملت المواطنين صبيح أبو صبيح نجل الشهيد مصباح ، وعمه جابر أبو صبيح ، وماجد الجعبة، ومحمد الهشلمون، ولؤى ناصر الدين، وروحى الكلغاصي.


وكان الاحتلال اعتقل الشبان المقدسيين يوم أمس الأحد، بعد اعتراض قوات الاحتلال الخاصة حافلة عند مدخل مدينة القدس تقل الأسير المُحرّر صبيح أبو صبيح وأقاربه وأصدقاءه الذين استقبلوه عند سجن ريمون بعد انتهاء محكوميته البالغة 8 شهور فى سجون الاحتلال.

 


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