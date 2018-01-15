الاتحاد المصرى للتأمين ينظم ندوة عن " تاريخ العوارية العامة" اليوم





كتبت رانيا فزاع

فى إطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين لتطوير القطاع والتعريف بأهم المفاهيم الخاصة به وتطويره، تنظم لجنة التأمين البحرى اليوم ندوة عن "تاريخ العوارية العامة".

وهذه هى أهم المعلومات عن العوارية العامة، وهو مصطلح يعتبر صعب على غير المتخصصين، ويُعرف على إنه نظام بحرى يستمد أصله من ضرورات الملاحة البحرية والميل نحو تفادى الأخطار والتقليل من الآثار المالية لها.

وترجع فكرة العوارية العامة إلى تكوين اتحاد أو رابطة قانونية تهدف إلى توزيع الخسائر على العاملين فى السفينة، وتقسيم نسب الخطر عليهم .

وتخص العوارية العامة بحسب كتاب تأمين النقل الدولى للدكتور طارق سيف منشورة على الإنترنت التأمين البحرى فقط، ولا تشمل التأمين البرى أو الجوى.

ويتطلب إعلان العوارية العامة - بحسب سيف - شروط وهى وجود خطر عام بمعنى تعرض الرحلة كاملة (السفينة والبضائع إلى خطر محقق ووشيك الوقوع.

إضافة إلى وجود خسائر مباشرة لفعل العوارية العامة بمعنى أن الخسائر المتتابعة مثل الغرامات وفقدان العميل لا تحسب، إضافة إلى أن التضحيات يجب أن تؤدى بشكل فعلى إلى إنقاذ الرحلة .