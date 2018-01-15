الإمارات: البحرين رصدت المقاتلات القطرية خلال اعتراضها لطيران بلادنا

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات أن الرادارات البحرينية، رصدت الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدنى الإماراتى أثناء مرحلة اقتراب هبوطها إلى مطار المنامة الدولى بالبحرين فى رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة ومتعارف عليها دوليا ويعلم عنها الجانب القطري.



وأوضحت الهيئة أنه تم مشاهدة الواقعة بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات والركاب مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن سيف السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى ـ فى تصريح له ـ إن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولى عند الساعة 10.30 صباحا ، فيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 آلاف قدم فى رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.



وأشار إلى أن الجانب القطرى لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية ولم يتم إصدار أى إنذار بعد الاستخدام مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدنى من الجانب القطرى وتهديدا وتخويفا فى سابقة خطيرة ، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أى إنذار فى خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدنى الدولية.

وقال سيف السويدى إن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.