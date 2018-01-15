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الإعدام شنقا لقاتل زوجة عمه وأبنائها لسرقة 19 ألف جنيه بأسوان

الإثنين، 15 يناير 2018 08:48 م
الإعدام شنقا لقاتل زوجة عمه وأبنائها لسرقة 19 ألف جنيه بأسوان محكمة الجنايات


أسوان ندى سليم
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قضت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار سيد محمد إبراهيم، بالإعدام شنقا لعاطل يدعى "حسام ج أ"، لقتله زوجة عمه ونجليها للاستيلاء على مبلغ مالى كان بحيازتها بمركز إدفو.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2012، عندما تلقى قسم شرطة أدفو بلاغًا من زوج الضحية يفيد بعثوره على زوجته ونجليه مذبوحين داخل حمام منزله، ودلت التحريات على أن المتهم وهو ابن عم المجنى عليهم، حيث علم أن عمه لديه مبلغا ماليا قد تحصل عليه من جمعية، ويقدر بـ19 ألف جنيه، وبالفعل توجه لمنزل عمه قاصدا سرقته لكنه فوجئ بزوجة عمه ونجليها بالشقة فتخلص منهم بذبحهم بسلاح أبيض واستولى على المبلغ الموجود وفر هاربا. 

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، مبررًا أنه فكر فى سرقة المبلغ نظرًا لمروره بضائقة مالية، لإتمام زواجه لكنه تخلص من المجنى عليهم خشية افتضاح أمره.

 


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اعدام قاتل زوجة عمه بأسوان



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