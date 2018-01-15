"الإدارية العليا" تقضى برفض طعن وقف إعلان نتيجة انتخابات البرلمان "تلا"الإثنين، 15 يناير 2018 01:02 م
مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عبد الحكيم عصمت السادات، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة تلا بالمنوفية، التى أُجريت 12 أبريل الماضى، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
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