"الإدارية العليا" تقضى برفض طعن وقف إعلان نتيجة انتخابات البرلمان "تلا"





كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عبد الحكيم عصمت السادات، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة تلا بالمنوفية، التى أُجريت 12 أبريل الماضى، وإلزام الطاعن بالمصروفات.