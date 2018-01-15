"الأوقاف" تعلن حاجتها إلى إيفاد 4 أئمة حاصلين على الدكتوراه لكازاخستان





كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف، إنه نظرا لقرب انتهاء إيفاد أربعة أئمة من الموفدين إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية كازاخستان؛ تعلن الوزارة عن حاجتها إلى إيفاد أربعة من الأئمة الحاصلين علي درجة الدكتوراه ليحلوا محلهم فى العمل بالجامعة فى التخصصات التالية:

ـ الفقه الحنفى أو الفقه المقارن بشرط أن يكون المتقدم حنفىَّ المذهب.

ـ البلاغة والنقد.

ـ اللغويات.

ـ الدعوة والثقافة الإسلامية.

الشروط الواجب توفرها فى المتقدم :

1- أن يكون مُسكنا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثمانية أعوام.

3- أن يكون حاصلا فى تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال السنوات الأخيرة الثلاث ، ولم يوقع عليه أى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

4- ألا يزيد السن عن (55) عاماً فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

5- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد الشخصى.

6- ألا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية.

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

8- أن يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلة الشخصية النهائية المقررة.

تقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكترونى (أوقاف أونلاين) اعتبارا من: 20 /1 حتى 31 / 1/ 2018م ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبرذات الموقع.