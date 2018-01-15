video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للأزهر" يلغى السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العالية

الإثنين، 15 يناير 2018 10:00 م
"الأعلى للأزهر" يلغى السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العالية اجتماع المجلس الاعلى للأزهر -صورة ارشيفية


كتب لؤى على
إضافة تعليق

أصدر المجلس الأعلى للأزهر، فى جلسته رقْم (245)، عددًا من  القرارات المهمة، ومنها الموافقة على إنشاء مركز "تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب للدراسة بالأزهر" تشرف عليه  الدكتورة نهلة الصعيدى.

كما تم الموافقة على افتتاح دراسات عليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) لأقسام (الفيزياء – الرياضيات – النبات – الميكروبيولوجي – الكيمياء – الجيولوجيا – علم الحيوان) بكلية العلوم بنين بأسيوط – جامعة الأزهر، الموافقة على إلغاء السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العالية بجامعة الأزهر اعتبارًا من العام الجامعى 2017 / 2018م.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجلس الأعلى للأزهر يؤيد موقف الأمام الأكبر من قضية القدس

بدء الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر

المجلس الاعلى للازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر



لا تفوتك
السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر" (صور)

السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر" (صور)

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة