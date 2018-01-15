"الأعلى للأزهر" يلغى السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العالية

"الأعلى للأزهر" يلغى السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العاليةالإثنين، 15 يناير 2018 10:00 م
اجتماع المجلس الاعلى للأزهر -صورة ارشيفية
كتب لؤى على
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أصدر المجلس الأعلى للأزهر، فى جلسته رقْم (245)، عددًا من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على إنشاء مركز "تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب للدراسة بالأزهر" تشرف عليه الدكتورة نهلة الصعيدى.
كما تم الموافقة على افتتاح دراسات عليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) لأقسام (الفيزياء – الرياضيات – النبات – الميكروبيولوجي – الكيمياء – الجيولوجيا – علم الحيوان) بكلية العلوم بنين بأسيوط – جامعة الأزهر، الموافقة على إلغاء السنة التأهيلية للطلاب الوافدين بمرحلة الإجازة العالية بجامعة الأزهر اعتبارًا من العام الجامعى 2017 / 2018م.
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