الأزهر ينعى حسين أبكر رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ"تشاد"





كتب لؤى على

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، العالم الدكتور حسين حسن أبكر، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـجمهورية تشاد، الذى وافته المنية أمس.



وأكد الأزهر الشريف، أن التاريخ سيظل يذكر فقيد تشاد والأمة الإسلامية بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام.



وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمُواساة للشعب التشادي، ولأسرة الراحل الكبير، سائلًا الله - عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.