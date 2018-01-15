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الإثنين، 15 يناير 2018 11:34 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 15 يناير 2018 10:19 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اخبار يوم الإثنين


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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول السودان وإثيوبيا، وآخر استعدادات انتخابات رئاسة الجمهورية، وكواليس القبض على محافظ المنوفية فى قضية رشوة.

 

السيسي للسودان وإثيوبيا: "مصر لا تتآمر.. ومش هتحارب أشقاءها وقواتنا العسكرية لا تعنى الطغيان

الوطنية للانتخابات تلزم مرشحى الرئاسة بفتح حساب فى بنكى الأهلى ومصر للتبرعات

شركة إيرفلوت الروسية تطلق أولى رحلاتها من موسكو إلى القاهرة 3 فبراير

مهرج فى حلبة السياسة.. السادات يعلن عدم ترشحه للرئاسة على طريقة الخواجة بيجو

الرقابة الإدارية تضبط محافظ المنوفية بتهمة الرشوة وبحوزته 2 مليون جنيه

إحالة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة للمحاكمة بتهمة قتل عفروتو

إمارة الإرهاب تعلن الحرب على الطائرات المدنية.. مقاتلات قطر تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الزمالك يضم الغانى نانا بوكو من المقاصة فى صفقة تبادلية

http://www.youm7.com/3602721

الأهلي يستبعد أحمد عادل من القائمة الأفريقية ويوافق على رحيله للمقاصة

http://www.youm7.com/3602439


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السيسي

السودان

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