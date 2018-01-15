استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد تخلى حزبه عنه





(رويترز)

استقال ميهاى تودوس رئيس الوزراء الرومانى، اليوم الاثنين، بعد أن سحب الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم تأييده السياسى له فى تصويت بغالبية كاسحة ليصير ثانى رئيس وزراء تتم الإطاحة به من حزبه فى غضون أقل من سبعة شهور.

وقال أحد قياديى الحزب لرويترز عبر الهاتف "كان التصويت بغالبية كاسحة للإطاحة برئيس الوزراء تودوس". وأضاف قيادى آخر بالحزب "استقال تودوس".

وقال المسؤولان إن القيادى بالحزب بول ستانيسكو سيعين رئيس وزراء مؤقتا.