استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد تخلى حزبه عنه

استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد تخلى حزبه عنهالإثنين، 15 يناير 2018 11:14 م
رئيس وزراء رومانيا
(رويترز)
إضافة تعليق
استقال ميهاى تودوس رئيس الوزراء الرومانى، اليوم الاثنين، بعد أن سحب الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم تأييده السياسى له فى تصويت بغالبية كاسحة ليصير ثانى رئيس وزراء تتم الإطاحة به من حزبه فى غضون أقل من سبعة شهور.
وقال أحد قياديى الحزب لرويترز عبر الهاتف "كان التصويت بغالبية كاسحة للإطاحة برئيس الوزراء تودوس". وأضاف قيادى آخر بالحزب "استقال تودوس".
وقال المسؤولان إن القيادى بالحزب بول ستانيسكو سيعين رئيس وزراء مؤقتا.
إضافة تعليق
قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها
بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة