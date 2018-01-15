اختفاء طفلة رضيعة من داخل مستشفى بالمنيا أثناء إجراء فحوصات طبية

اختفاء طفلة رضيعة من داخل مستشفى بالمنيا أثناء إجراء فحوصات طبيةالإثنين، 15 يناير 2018 02:38 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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تقدمت ربة منزل ببلاغ عن اختفاء طفلتها أثناء تواجدها داخل مستشفى سوزان للولادة داخل جامعة المنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد تلقيه بلاغا من "أمل .م"، 29 سنة، ربة منزل، بخطف ابنتها أثناء تواجدها داخل مستشفى سوزان للولادة دخل جامعة المنيا، حيث حضرت إليها إحدى السيدات وطلبت منها طفلة 4 أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأخذتها ولم تعود مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
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