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اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة يلتقى وفد جمعية التنمية الكورية المصرية

الإثنين، 15 يناير 2018 04:05 م
اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة يلتقى وفد جمعية التنمية الكورية المصرية جانب من اللقاء


كتب هانى الحوتى
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عقد اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي اجتماعا مع كانج ونج سيك رئيس  جمعية التنمية الكورية المصرية KEDA  والوفد المرافق له اليوم ضمن الزيارة التى يقوم بها الوفد الكورى لمصر حاليا،  حضر اللقاء أيضا المهندس عفت لبدة نائب رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية التنمية الكورية المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أكد المهندس علاء السقطي، أن اللقاء تضمن عرض لأهداف الاتحاد واستعراض لأحدث المشاريع التي يتبناها الاتحاد حاليا وهو مشروع المجمعات الصناعية الذي يهدف  الى توفير مصانع صغيرة شامله خطوط الانتاج لصغار المستثمرين ضمن مجمع متكامل المرافق وخدمات التسويق والتقنيه الفنيه والإدارية التي تحتاجها المشروعات الصغيرة عبد بدء النشاط وكافة مراحل المشروع، والتى سيتم توفيرها في جميع المحافظات .

علي الجانب الآخر، أثني كانج بمشروع المجمعات الصناعيه وأكد انه سيبحث سبل التعاون مع الاتحاد لنشر فكرة المجمعات الصناعية فى مصر علي المستثمرين الكوريين من أعضاء جمعية التنمية الكورية المصرية، ووعد بإمكانية توفير شركاء مع المستثمرين المصريين فى مجال التمويل والإنتاج والتسويق وتوفير الماكينات للمشروعات بالمجمعات الصناعية، وفى هذا الصدد طالب بقائمة بالمشروعات التى سيتم اقامتها بالمجمعات الصناعية .

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