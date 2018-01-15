ابن شقيق على عبدالله صالح يشارك فى احتفالات مئوية الزعيم الراحل عبدالناصر

ابن شقيق على عبدالله صالح يشارك فى احتفالات مئوية الزعيم الراحل عبدالناصرالإثنين، 15 يناير 2018 10:19 ص
لقاء سابق بين العميد يحيى محمد عبدالله صالح وعبد الحكيم عبد الناصر
ايمان حنا
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يشارك العميد يحيى محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح ورئيس ملتقى الرقى والتقدم فى فعاليات احتفالات مئوية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتى تبدأ اليوم بزيارة ضريح الرئيس الراحل يعقبها مؤتمر فى دار الأوبرا وعرض فيلم تسجيله بعنوان (ماذا لو عاش عبد الناصر ).
وقال العميد يحيى محمد عبدالله صالح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه سوف يلتقى عبدالحكيم عبدالناصر ابن الرئيس الراحل على هامش الاحتفالات، كما تعقد غدا الندوة الفكرية ( مشروع عبدالناصر - رؤية مستقبلية) بمركز إبداع المجلس الأعلى للثقافة وحفل موسيقى فى المسرح الكبير بدار الأوبرا.
وأكد يحيى محمد عبدالله صالح، أن للزعيم عبدالناصر مكانة خاصة فى قلوب اليمنيين وسيظل زعيما للأمة العربية.
وأضاف هناك أفراد فى حياة الأمم والشعوب والأجيال، يختارهم القدر ويصطفيهم دون غيرهم بمواقف وأدوار و محطات تغير مجرى التاريخ يسجلها الزمن بأحرف من نور وذهب، وتبقى وأصحابها منارة هداية واقتداء، لكل الباحثين عن القيم والمبادئ والحقيقة من أجيال وأممم وشعوب.
جمال عبد الناصر – ولد ثائرا عربيا قوميا ومضت حياته حتى اللحظة الأخيرة منها فى ميدان الثورة لا تعرف التردد، ولا تعرف الهزيمة، ولا تعرف الخنوع والاستسلام أو الخيانة فكان شعلة العمل الثورى ومنبع المبادئ القومية وعنوان الكرامة العربية ليس فى مصر وفى دنيا العرب.
وأضاف لقد عاش جمال عبد الناصر ثائرا قويا بنفسه وبمبادئه ولحمه القومى الذى ظل يناضل من أجله، رجل بنى نفسه كالطود، واستعد لأداء رسالته فى الحياة وظل يواصل كفاحه النفسى الثائر فى السنوات التى تنقل فيها من الخرطوم فى السودان إلى الصحراء الغربية فى مصر، كان اسمه يشعل ثورة فى قلب كل عربى.
اليوم ونحن نحتفل بمئوية الميلاد الجميل الذى أهدى الله عروبتنا رجلا مثل عبدالناصر، نقف على أطلال العروبة و نتذكر بمجد ميلاد رجل مثله جاهد وكافح وناضل لأجل العرب والعروبة.
لقاء سابق بين العميد يحيى محمد عبدالله صالح وعبدالحكيم عبدالناصر
ابن شقيق الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح
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