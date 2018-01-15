ابن شقيق على عبدالله صالح يشارك فى احتفالات مئوية الزعيم الراحل عبدالناصر





ايمان حنا

يشارك العميد يحيى محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح ورئيس ملتقى الرقى والتقدم فى فعاليات احتفالات مئوية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتى تبدأ اليوم بزيارة ضريح الرئيس الراحل يعقبها مؤتمر فى دار الأوبرا وعرض فيلم تسجيله بعنوان (ماذا لو عاش عبد الناصر ).

وقال العميد يحيى محمد عبدالله صالح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه سوف يلتقى عبدالحكيم عبدالناصر ابن الرئيس الراحل على هامش الاحتفالات، كما تعقد غدا الندوة الفكرية ( مشروع عبدالناصر - رؤية مستقبلية) بمركز إبداع المجلس الأعلى للثقافة وحفل موسيقى فى المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأكد يحيى محمد عبدالله صالح، أن للزعيم عبدالناصر مكانة خاصة فى قلوب اليمنيين وسيظل زعيما للأمة العربية.