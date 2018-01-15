ابن شقيق على عبدالله صالح: عبدالناصر ساند ثورة اليمن ولا يزال زعيما للأمة العربية

كتبت إيمان حنا

شارك العميد يحيى محمد عبد الله، ابن شقيق الرئيس السابق على عبد الله صالح، رئيس ملتقى الرقى والتقدم، فى احتفالات مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقد التقى كلا من عبد الحكيم ومنى وهدى أبناء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على هامش الاحتفالية.

وأكد العميد يحيى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن احتفالات المئوية تؤكد أن الزعماء الحقيقيين يظلون فى ذاكرة الشعوب الحرة، ولن ننسى دور الزعيم عبد الناصر فى دعم ثورة اليمن وفى مثل هذه الظروف التى يمر بها وطننا يفتقد اليمنيون زعيم القومية العربية .

وأضاف أنه سبق وأقام احتفالية بمناسبة الذكرى الـ40 عاما على رحيل الزعيم عبد الناصر فى صنعاء بمشاركة السيدتين هدى ومنى جمال عبد الناصر وبعض القيادات الناصرية العربية، كما أشار إلى أنه شرف بزيارة متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى له مكانة خاصة فى قلوب الشعب اليمنى.

وأكد فى الكلمة التى ألقاها داخل المتحف أن الرئيس الراحل ما زال زعيما للأمة العربية، مشيرا إلى أن تحرير القدس عهدا فى رقابنا جميعا.