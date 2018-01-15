إيرباص تحقق مبيعات تزيد عن مليار دولار خلال 2017 وتسلم 1,109 طلبية





كتب أحمد مصطفى

أعلنت شركة إيرباص للطائرات التجارية اليوم الآثنين عن تسجيل رقم قياسى فى التسليمات لعام 2017 مسجلة ارتفاعاً لافتاً للعام الــ 15 على التوالي. حيث سلمت الشركة فى العام المنصرم 718 طائرة لـ 85 عميل حول العالم، وتأتى هذه التسليمات بزيادة قدرها 4% عن عام 2016 والتى وصلت إلى 688 طائرة.

وتضمنت الطائرات المسلمة فى عام 2017 على 558 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320، و181 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo (خيار المحرك الجديد) -بزيادة قدرها 166% عن عام 2016- و67 طائرة من عائلة A330 و78 طائرة من عائلة A350XWB (بزيادة قدره 60% عن عام 2016) و15 طائرة عملاقة من عائلة A380.

حققت إيرباص مجموع طلبيات بلغ عددها 1,019 طلبية من قبل 44 زبوناً (ناقلة وشركات تأجير الطائرات) حول العالم. وحتى نهاية عام 2017، بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 7,265 طلبية بقيمة 1,059 مليار دولار أمريكى حسب قائمة الأسعار المدرجة.

وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخى قال فابريس بريجيه، الرئيس التنفيذى ورئيس الطائرات التجارية فى شركة إيرباص : "تعد أرقام التسليمات لهذا العام خامس أفضل سنة من حيث عدد التسليمات مما يجعلها سنة مميزة لجميع العامين فى الشركة، وتعكس تفانيهم فى العمل. كما ويعد دليلاً واضحاً على استعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية".

ومع أداء هذا العام تبنى إيرباص وبثبات على الطلبيات عاماً بعد عام من خلال 15 عاماً من الزيادة المتواصلة فى الإنتاج. تسير إيرباص على الطريق الصحيح من خلال خطوط التجميع لعائلة A320 فى كلاَ من هامبورغ، تيانجين موبايل، وتولوز، لتحقيق معدل انتاج 60 طائرة شهرياً من الطائرات ذات الممر الواحد بحلول منتصف عام 2019. فى الوقت ذاته، فإن A350 XWB تسير ايضاً على المسار الصحيح لتحقيق معدل 10 طائرات شهرياً بنهاية عام 2018. وقد ساهم المعدل المنتظم للطلبيات فى عام 2017 فى تحقيق نسبة Book-to-bill 1.5 (وتعنى هذه النسبة أنه تم استلام طلبات كبيرة، مما يشير إلى وجود طلب قوي).

على مستوى الانجازات الصناعية حققت طائرات إيرباص التجارية العديد منها فى عام ٢٠١٧، من بينها: تسليم الطائرة الـ100 من طراز A350 XWBعالميا، وتسليم الطائرة الـ50 من عائلة A320 من خط التجميع النهائى فى موبايل، وتسليم الطائرة الـ100 لطيران الإمارات من طراز A380، واتمام أول رحلة لطراز A330neo، واعتماد طائرة A350-1000، وتسليم أول طائرة من طراز A321neo مع خيارين للمحرك من نوع CFM ونوع P&W، واطلاق مركز A330 للإيصال والتسليم فى تيانجين فى الصين، مع تسليمين أوليين، والاكتمال من تطوير هيكل أول طائرة من طراز بلوغا XL.

وفيما يتعلق بالتوسع الدولى فإن شراكة إيرباص مع الصين آخذة فى التوسع فى حين يتسع نطاق انتشار الشركة فى الأمريكيتين. علاوة على ذلك، مستوى تقديم الخدمات حول العالم فإن إيرباص تعزز وبشكل كبير وجودها المحلى لتكون أقرب إلى عملائها.