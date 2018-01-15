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إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن مطارى أربيل والسليمانية

الإثنين، 15 يناير 2018 09:14 م
إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن مطارى أربيل والسليمانية رئيس إقليم كردستان العراق


أ ش أ
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 أعلنت وزارة النقل فى حكومة اقليم (كردستان ـ العراق) عن توصل أربيل لاتفاق مع بغداد بشأن مطارى أربيل والسليمانية.


ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم وزارة النقل والموصلات فى إقليم كردستان أوميد محمد قوله "بهدف رفع الحصار عن مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية الدولية توصل وفدا حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى إتفاق من ست نقاط".
 

وأضاف أن وفد الحكومة الاتحادية سيرفع مسودة الاتفاقية الى رئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنها.
وكشفت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء العراقى أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة العليا والتى وجه رئيس الوزراء حيدر العبادى بتشكيلها فى أربيل اليوم شهد عقد خمسة لقاءات ثنائية فى الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، مؤكدة أن اللقاءات انتهت بصياغة محاضر.

 


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