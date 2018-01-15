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إصابة سيدة إسرائيلية إثر هجوم بالطعن فى مستوطنة موديعين

الإثنين، 15 يناير 2018 09:11 م
إصابة سيدة إسرائيلية إثر هجوم بالطعن فى مستوطنة موديعين قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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 ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، فى نبأ عاجل على موقعها الإلكترونى، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق فى هجوم بالطعن ضد سيدة فى محطة وقود قرب مستوطنة موديعين ، مساء اليوم الإثنين


وأضافت الصحيفة أن السيدة نقلت فى حالة مستقرة إلى أحد المراكز الطبية للعلاج من إصابات طفيفة ، فيما لم تُشر إلى هوية منفذ الهجوم أو مصيره

 


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