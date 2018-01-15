إصابة سيدة إسرائيلية إثر هجوم بالطعن فى مستوطنة موديعين

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ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، فى نبأ عاجل على موقعها الإلكترونى، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق فى هجوم بالطعن ضد سيدة فى محطة وقود قرب مستوطنة موديعين ، مساء اليوم الإثنين.



وأضافت الصحيفة أن السيدة نقلت فى حالة مستقرة إلى أحد المراكز الطبية للعلاج من إصابات طفيفة ، فيما لم تُشر إلى هوية منفذ الهجوم أو مصيره.