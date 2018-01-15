إصابة سيدة إسرائيلية إثر هجوم بالطعن فى مستوطنة موديعين

إصابة سيدة إسرائيلية إثر هجوم بالطعن فى مستوطنة موديعينالإثنين، 15 يناير 2018 09:11 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، فى نبأ عاجل على موقعها الإلكترونى، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق فى هجوم بالطعن ضد سيدة فى محطة وقود قرب مستوطنة موديعين ، مساء اليوم الإثنين.
وأضافت الصحيفة أن السيدة نقلت فى حالة مستقرة إلى أحد المراكز الطبية للعلاج من إصابات طفيفة ، فيما لم تُشر إلى هوية منفذ الهجوم أو مصيره.
إضافة تعليق
قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها
بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة