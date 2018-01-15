إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة مكبرة بقنا

إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة مكبرة بقناالإثنين، 15 يناير 2018 02:09 م
حملة إزالة -أرشيفية
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة لإعادة الانضباط للشارع، وتفعيل القانون الأمنى فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية والإدارات الزراعية.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة بدائرة المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الزراعية، أسفرت عن تنفيذ 12 حالة تعد على الأرض الزراعية ونهر النيل بمراكز قنا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية
المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة