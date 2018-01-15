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الإثنين، 15 يناير 2018 04:18 م
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إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة مكبرة بقنا

الإثنين، 15 يناير 2018 02:09 م
إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة مكبرة بقنا حملة إزالة -أرشيفية


قنا- وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة لإعادة الانضباط  للشارع، وتفعيل القانون الأمنى فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية والإدارات الزراعية.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة بدائرة المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الزراعية، أسفرت عن تنفيذ 12 حالة تعد على الأرض الزراعية ونهر النيل بمراكز قنا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.


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